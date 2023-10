POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbruch und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Rande des Abenteuerspielplatzes an der Ludwig-Richter-Straße hat sich am Donnerstag ein mutmaßlicher Exhibitionist aufgehalten. Zwei 11- und 12-jährige Jungen aus Bottrop teilten einem Erwachsenen mit, dass sie gegen 11.30 Uhr einen Mann am Zaun bemerkten, der sich - mit heruntergelassener Hose - offenbar selbst sexuell befriedigte. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der ...

mehr