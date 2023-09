POL-HB: Nr.: 0553 --Goldkette vom Hals gerissen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 16.09.23, 19.25 Uhr Ein Einbrecher drang am Samstagabend in eine Wohnung im Ostertor ein. Der junge Eindringling konnte auf frischer Tat von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden. Die Beute führte der 17-Jährige noch bei sich. Der Einbrecher schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in die Erdgeschosswohnung an der Straße Am Dobben. ...

