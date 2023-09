Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0552--Einbrecher auf frischer Tat gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 16.09.23, 19.25 Uhr

Ein Einbrecher drang am Samstagabend in eine Wohnung im Ostertor ein. Der junge Eindringling konnte auf frischer Tat von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden. Die Beute führte der 17-Jährige noch bei sich.

Der Einbrecher schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in die Erdgeschosswohnung an der Straße Am Dobben. Er durchsuchte mehrere Zimmer und durchwühlte Schränke und Schubladen. Dabei wurde er von einer aufmerksamen Nachbarin beobachtet. Der 17-Jährige wurde von alarmierten Polizeibeamten noch in der Wohnung auf frischer Tat ertappt. Die Beute, unter anderem Uhren, führte er noch bei sich. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

