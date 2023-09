Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in der Gemeinde Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 05. September 2023, gegen 15:45 Uhr in der Straße Paradies in Elsfleth wurden zwei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 19-Jährige aus Elsfleth mit ihrem Renault die Straße Paradies aus Oldenburg kommend und muss in Höhe der Straße Gellener Damm verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihr fahrende 31-Jährige aus Bremen bremst ihren Skoda ebenfalls ab. Die 18-jährige Fahrerin eines Volkswagen sieht dies zu spät und fährt auf den Skoda auf, welcher in der Folge auf den Renault geschoben wird.

Durch den Zusammenstoß werden die 19-Jährige sowie die 31-Jähirge leicht verletzt. Der Volkswagen ist durch den Unfall stark beschädigt worden und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell