POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 28.10.2023

28.10.2023

Verkehrsunfallflucht

Am 27.10.2023, gegen 12:05 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer eines Pkw Ford Focus die Straße Grubenweg in Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Beim Passieren der Einmündung zur Straße Am Wildpark fuhr aus dieser ein Pkw in den Grubenweg ein, welcher die Vorfahrt des Ford Focus missachtete. Um einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen zu verhindern, lenkte der Fahrzeugführer des Ford Focus den Pkw nach rechts und stieß dort gegen den Bordstein, sodass Sachschaden an seinem Pkw entstand. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich in einem schwarzen Pkw VW Passat oder Golf Kombi mit Goslarer Kennzeichen unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/5548-0 im Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Am 27.10.2023, um 22:45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Bad Harzburger mit einem E-Scooter die Landstraße in Harlingerode. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle räumte der Mann ein, zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Angabe. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-, sowie ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

