Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.10.2023

Goslar (ots)

Seesen

Die Oberschule Seesen zeigt am 25.10.2023 bei der Polizei Seesen mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Dachbaustelle der Schule an. Demnach haben im Zeitfenster 20.10.23 16:00 Uhr bis 25.10.23 09:00 Uhr unbek. Täter mehrere Blitzableiterhalterungen stark beschädigt und ein Spanndach zerstört. Des Weiteren wurde in eine Sporthalle der Oberschule gewaltsam eingedrungen und hier diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 3000,- Euro geschätzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Seesen

Am 26.10.2023 wird durch einen Vorsitzenden des Harzclub Vereins Seesen ein Einbruchdiebstahl im Bereich der Neckelnberghütte angezeigt. Ein zur Zeit unbekannter Täter dringt gewaltsam in drei Lagerhütten des Vereins ein und entwendet diverse elektrische Gartengerätschaften. Es wurden u. a. eine Tauchpumpe, eine Leiter, sowie ein Laubbläser entwendet. Sachschaden ca. 2500,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

