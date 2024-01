POL-DADI: Drei Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Lkw

Lampertheim (ots) - Durch eine aufgehebelte Tür drangen zwei Kriminelle in der Nacht zum Freitag (05.01.), gegen 3.30 Uhr, in einen Friseursalon in der Hagenstraße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine Geldkassette samt Inhalt mitgehen. Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle ...

