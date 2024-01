Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Farbschmierereien an Schule

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (29.12.) bis Dienstagmorgen (02.01.) sprühten Unbekannte mit Farbe an eine Hausfassade, an Strom- und Verteilerkästen sowie an weitere Gegenstände einer Schule in der Wolfsgartenallee. Durch die Graffitis entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell