POL-MG: Diebstahl eines Audis in Venn

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann soll am Sonntag, 14. Januar, um 6 Uhr morgens am Marienplatz in Rheydt einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Kopfhörer erpresst haben. Laut eigenen Angaben des 22-Jährigen war dieser auf der Bahnhofstraße am Marienplatz zu Fuß unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Der Mann hielt ein Messer in der Hand und deutete damit auf den ...

mehr