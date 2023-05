Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Wohnungsbrand in der Oranierstraße

Pforzheim (ots)

Um 00:04 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst über die Polizei die Meldung zu einem Wohnungsbrand in der Oranierstraße. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr und der ehrenamtlichen Abteilung Eutingen um 00:12 Uhr hatten Polizeibeamte bereits eine unverletzte Person aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. In der brennenden Wohnung im Dachgeschoss wurden jedoch zwei Personen vermisst. Dies führte zur Nachforderung weiterer Kräfte der Abteilung Brötzingen-Weststadt. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Innenangriff mit drei Trupps unter Atemschutz ein. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Personen wurden nicht gefunden, der Brand in mehreren Zimmern konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich um eine Brandausbreitung in den Dachstuhl ausschließen zu können. Der Einsatz war gegen 2 Uhr beendet. Neben der Feuerwehr waren die Polizei, der Rettungsdienst und die Stadtwerke vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell