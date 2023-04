FW Pforzheim: Lkw Brand auf der BAB 8 bei Pforzheim

Pforzheim (ots) - Arbeitsreicher Jahreswechsel für Feuerwehr und Rettungsdienst Die Feuerwehren in Pforzheim und dem Enzkreis wurden in der Silvesternacht bis 02:00 Uhr zu insgesamt 22 Einsätzen alarmiert. In Pforzheim brannte sechsmal Mal Unrat, Altpapier und Hecken. Ein Brandmeldealarm musste überprüft werden, hier war nichts feststellbar. Bei einem größeren Balkonbrand in der Oststadt waren mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt, von dort ...

