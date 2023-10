POL-PDKO: Verkehrsunfall

Kruft (ots) - Zwischen Samstag, 30.09.23, 11:00 Uhr und Montag, 02.10.23, 19:20 Uhr, wurde auf dem umzäunten Grundstück des ehemaligen Grünschnittsammelplatz Kruft (an der Geisenmühle) ein dunkler Nissan Navara Pick Up, durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt (Schaden ca. 8000 EUR). Ein Zeuge beobachtete am Nachmittag des 02.10.2023 spielende Kinder auf dem Gelände. Wer kann sachdienliche Hinweise dazu ...

mehr