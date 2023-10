Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verleihung von Bürgerurkunden/Durch schnelles Handeln ein Menschenleben gerettet

Im August 2023 kam es in Weißenthurm zu einem medizinischen Notfall, wobei eine Person zusammenbrach und nicht mehr ansprechbar war. Dies nahm eine zufällig in ihrem Auto vorbeifahrende Passantin wahr, die sofort anhielt und einen Notruf absetzte, während drei weitere zu Hilfe eilende Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen durchführten. Die Vitalfunktionen des Patienten besserten sich im weiteren Verlauf und konnten von der eintreffenden Notärztin zusammen mit den Rettungssanitätern stabilisiert werden. Ohne das schnelle und besonnene gemeinsame Handeln und die in Gang gesetzte Rettungskette hätte die Person laut Notärztin nicht überlebt. Aus diesem Grund wurden die Ersthelfer am 02. Oktober 2023 im Rahmen einer kleinen Feierstunde durch die Dienststellenleitung der PI Andernach mit der Bürgerurkunde des Polizeipräsidiums Koblenz ausgezeichnet. "Die Ersthelfer sind in dieser Situation über sich hinausgewachsen und haben schnell, entschlossen und richtig gehandelt. Eine außergewöhnliche Leistung, die Anerkennung verdient!", lobte der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Andernach, Polizeirat Martin Hoch, die Ausgezeichneten.

