Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 29.09.2023- 01.10.2023

Andernach (ots)

Andernach, Goebenstraße:

Im Zeitraum vom 24.09.23, 00:00 Uhr bis 28.09.2023, 13:30 Uhr wurde in der o.g. Straße ein geparkter PKW von einem Verkehrsteilnehmer gestreift und beschädigt. Dieser Verkehrsteilnehmer flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher wurde im Anschluss ermittelt.

Mülheim-Kärlich, Bassenheimer Straße:

Am 28.09.23, gegen 14:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr wobei der vermeintliche Unfallverursacher weiterfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nickenich, L 118.

Am 29.09.23, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein schwarzer VW Passat Kombi, mit KO- Kennzeichen die L 118 von Andernach kommend in Richtung Kruft. Kurz vor dem Kreisverkehr L 119/L118 nach Kruft kam dieser auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der entgegenkommende PKW nach rechts ausweichen und touchierte die dortige Schutzplanke. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein erheblicher Schaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Andernach, Koblenzer Straße, Parkplatz Trinkgut: Im Zeitraum vom 29.09.23, von 09:00- 16:00 Uhr, wurde an dem oben genannten Unfallort ein dort abgestellter orangefarbener Dacia, durch ein unbekanntes Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher.

Andernach, Erfurter Straße:

Am 29.09.23, gegen 19:30 Uhr, wurde ein geparkter PKW, der an der o.g. Örtlichkeit geparkt wurde, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung durchzuführen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der vermeintliche Unfallverursacher ermittelt werden.

Andernach. Florinstraße, Fa. Amprion:

Am 30.09.23, gegen 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten. Er entfernte sich, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Sankt Sebastian, Bubenheimer Weg: Im Zeitraum vom 28.09.2023, 17:00 Uhr, bis 29.09.2023, 07:00 Uhr, wurde an einem LKW, der an der o.g. Örtlichkeit geparkt wurde, der linke Außenspiegel und die Fahrzeugbatterie von unbekannten Tätern entwendet.

Andernach, Mauerstraße:

Im Zeitraum vom 26.09.23, 18:00- 27.09.2023, 18:00 Uhr, wurde an einem dort abgestellten Daimler Benz Sprinter durch unbekannte Täter ein Kennzeichen entwendet.

Mülheim-Kärlich, Andernacher Straße:

In der Zeit vom 28.09.23, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wurde in der o.g, Örtlichkeit ein Mofa der Marke Keeway von unbekannten Tätern entwendet.

Mülheim-Kärlich, Amselstraße:

Im Zeitraum vom 29.09.23, 05:10 Uhr, wurde an der o.g. Straße ein Motorroller entwendet. Die Tat wurde mittels einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Im Weiteren konnte ein 18- jähriger aus Mülheim-Kärlich als Tatverdächtiger identifiziert werden. Dieser ist bereits polizeibekannt. Der Roller konnte später aufgefunden werden.

Kruft, Grube an der K 52:

Im Zeitraum vom 28.09.23, 16:30 Uhr bis 29.09.2023, 05:40 Uhr, wurde an einer Planierraupe in der o.g. Grube ca. 350l Diesel entwendet.

Kettig, Im Hundel 13:

Im Zeitraum vom 29.09.23, 20:00- 29.09.23, 22:14 Uhr wurde in eine Firma an der o.g. Anschrift eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und kamen so in das Gebäude. Im Anschluss entwendeten sie Werkzeug und dessen Zubehör.

Bassenheim, Ortslage:

Im Zeitraum vom 29.09.2023, 16:00 Uhr bis 30.09.2023, 11:00 Uhr, wurde mitgeteilt, dass in der Ortslage Bassenheim, die dortige Grundschule, diverse Verkehrszeichen, die Hummerichhalle sowie weitere Flächen mit Graffiti beschmutzt und verschmiert sind. Während der Anfahrt der Streife konnte durch die Anruferin zwei Jugendliche festgestellt werden, die weiterhin ihr Graffiti verteilten. Beide Jugendliche, zwei 16- jährige aus der VGV Weißenthurm konnten angetroffen werden. Beide gaben die Taten zu. Bei den Jugendlichen konnte außer Spraydosen auch eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Jugendliche wurden ihren nicht so erfreuten Eltern übergeben. Sie gaben beide an, dass sie ihre Reinigungskraft der Ortsgemeinde Bassenheim zur Verfügung stellen würden.

Mülheim-Kärlich, Industriestraße:

Am 28.09.2023, in der Zeit von 10:40 Uhr bis 10:55 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Exhibitionist in einem Drogeriemarkt gemeldet. Dieser habe an seinem Geschlechtsteil gespielt, als er den Laden betreten hatte. Die männliche Person verließ dann den Laden und konnte sich unerkannt entfernen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Taten, Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Andernach, unter der Rufnummer 02632- 921-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell