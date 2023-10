Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Bendorf, An der Bleiche/Ringstraße

Bendorf (ots)

Am 30.09.2023 gegen 13:00 Uhr parkte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw in der Straße "An der Bleiche" unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich zur Ringstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am 01.10.2023 gegen 12:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im Bereich der Fahrertür fest. Vermutlich kollidierte ein Verkehrsteilnehmer im o.a. Tatzeitraum beim Vorbeifahren mit dem parkenden Pkw des 27-Jährigen. Zum Unfallverursacher liegen bislang keine Hinweise vor, allerdings konnten Unfallspuren vom Verursacherfahrzeug festgestellt werden, die auf einen hellblauen Pkw deuten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

