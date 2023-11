Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: An Geschlechtsteil manipuliert - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart/Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen (27.11.2023) in einer S-Bahn an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Ersten Erkenntnissen zufolge saß eine 28-jährige Reisende gegen 09:30 Uhr in der S-Bahn der Linie S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen, als ein unbekannter älterer Mann ihr gegenüber Platz nahm. Nach kurzer Zeit bemerkte die Frau offenbar, dass sich die Hand des 50 bis 60 Jahre alten Mannes in seiner geschlossenen Hose befand und er nach bisherigem Kenntnisstand an seinem Glied manipulierte. Die Reisende, die daraufhin den Sitzplatz wechselte, beschreibt den mutmaßlichen Täter als 175cm groß, mit dicklicher Statur und Glatze. Er soll zur Tatzeit mit schwarzer Kleidung bekleidet gewesen sein sowie eine schwarze Brille getragen haben. Die 28-Jährige erstattete Anzeige beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen hierzu übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell