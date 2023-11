Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung im Warteraum

Stuttgart (ots)

Am heutigen Morgen (28.11.2023) kam es im Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Die beiden 33 und 18 Jahre alten Männer waren bisherigen Informationen zufolge zunächst gegen 05:00 Uhr im 1. Stock Warteraum am Bahnsteig 1 in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten. Hierbei traten und schlugen die beiden Beschuldigten offenbar mehrfach aufeinander ein und verletzten sich dadurch leicht. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll der 18-jährige marokkanische Staatsangehörige zudem einen im Warteraum befindlichen Feuerlöscher an sich genommen und damit eine Unbeteiligte 50 Jahre alte Reisende besprüht haben. Drei anwesende Reisende trennten die beiden jungen Männer voneinander und beendeten so die körperlichen Angriffe. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei flüchtete der 33 Jahre alte und mit über 1,6 Promille alkoholisierte algerische Staatsangehörige, konnte jedoch wenig später von einer Streife noch im Hauptbahnhof angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den leicht verletzten 18-Jährigen, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Gegen die beiden Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell