Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender beleidigt und bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Herrenberg/Tübingen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben am Samstagabend (25.11.2023) einen 20-jährigen Reisenden beleidigt und bedroht.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Reisende gegen 18:50 Uhr am Bahnhof in Herrenberg in einen Zug ein, als er von den Unbekannten offenbar absichtlich angerempelt wurde. Im weiteren Verlauf folgten die unbekannten Männer dem 20-Jährigen wohl im Zug und provozierten ihn mehrfach. Nachdem alle Personen beim Halt in Tübingen aus dem Zug gestiegen waren, sollen die Männer den Reisenden in der Bahnhofshalle bedroht und beleidigt haben. Als der 20-Jährige schließlich in einem Geschäft nach Hilfe suchte wurde er nach bisherigen Informationen von einem der Unbekannten geschubst und am Kragen gezogen. Noch vor Eintreffen der alarmierten Bundespolizei flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige blieb durch den Vorfall offenbar unverletzt.

Bei den Unbekannten soll es sich um 17 bis 18 Jahre alte und etwa 175cm große Männer gehandelt haben. Einer hatte offenbar lange wellige dunkle Haare und war mit einer weißen Trainingsjacke mit schwarzen Mustern bekleidet, während der Zweite wohl einen blauen Hoodie und eine schwarze Jacke trug. Der Letzte führte offenbar eine Tasche der Marke "Louis Vuitton" mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell