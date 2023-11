Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Alkoholisierter Reisender attackiert Zugbegleiter

Vaihingen an der Enz (ots)

Vaihingen an der Enz: Ein mit 2,2 Promille alkoholisierter Reisender attackierte am gestrigen Nachmittag (26.11.2023) einen Zugbegleiter in einem Regionalzug auf der Fahrt nach Vaihingen an der Enz. Der nigerianische Staatsangehörige geriet am gestrigen Sonntag gegen 16:00 Uhr auf der Fahrt von Bruchsal nach Vaihingen an der Enz zunächst wohl in eine verbale Streitigkeit mit dem Zugbegleiter einer Regionalbahn.In deren Verlauf beleidigte er den Geschädigten offenbar auch mehrfach verbal, weshalb er wohl von der Weiterfahrt ausgeschlossen wurde. Dieser Aufforderung soll der 29-Jährige jedoch nicht nachgekommen sein, weswegen der Zugbegleiter den Beschuldigten offenbar zusammen mit seinen Begleitern aus dem Zug führte. Bisherigen Informationen zufolge sollen der Mitarbeiter und der 29-Jährige dabei in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein, wodurch der Geschädigte wohl eine Platzwunde am Hinterkopf und Verletzungen am Rücken erlitt. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten kurze Zeit später beim Halt des Zuges in Vaihingen an der Enz feststellen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Gegen den alkoholisierten Reisenden ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung und des Hausfriedensbruchs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell