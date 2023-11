Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 35-Jähriger attackiert Einsatzkräfte

Ulm (ots)

Am gestrigen Donnerstag (23.11.2023) attackierte ein 35 Jahre alter Mann einen Beamten auf dem Bundespolizeirevier Ulm, nachdem er dort zuvor wegen des Verdachts des Betruges beanzeigt worden war. Gegen 10:40 Uhr war der staatenlose 35-Jährige zunächst mit einem Regionalzug von Langenau in Richtung Ulm gefahren, offenbar ohne das hierfür erforderliche Ticket zu besitzen. Gegenüber der Zugbegleiterin soll der im Alb-Donau-Kreis wohnhafte Mann dann schließlich ein gefälschtes Ticket vorgezeigt haben, woraufhin diese die Bundespolizei über den Vorfall informierte. Bei der Ankunft des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof konnten eine Streife den 35-Jährigen noch in der Regionalbahn feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der Beschuldigte dann schließlich das Revier wieder verlassen, wogegen er sich jedoch widersetzte und versuchte einem 33-jährigen Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Daraufhin wurde der aggressive Mann gefesselt und vorläufig in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte wurde durch den Angriff nicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Gegen den 35-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Betruges ermittelt.

