Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger spuckt in Richtung Bundespolizistin

Heilbronn/Stuttgart (ots)

Heilbronn/Stuttgart: Ein 29-jähriger Reisender, welcher sich am gestrigen Morgen (21.11.2023) bei einer Fahrausweiskontrolle unkooperativ verhielt, spuckte anschließend in Richtung einer Bundespolizistin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der afghanische Staatsangehörige gegen 07:00 Uhr in einem Regionalexpress von Heilbronn in Richtung Stuttgart nicht im Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen sein, weshalb die Bundespolizei für eine Personalienfeststellung hinzugezogen wurde. Bei der polizeilichen Kontrolle zeigte sich der Tatverdächtige sichtlich aggressiv, sodass er für weitere Maßnahmen mit dem Einsatzfahrzeug zum Bundespolizeirevier gebracht wurde. Auf der Fahrt dorthin beschimpfte er die Beamtin mehrfach und spuckte schlussendlich in ihre Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurde eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus den Räumlichkeiten der Bundespolizei entlassen. Laut aktuellen Erkenntnissen randalierte genau dieser Mann anschließend auf der Königsstraße, weshalb er durch alarmierte Kräfte der Landespolizei für weitere Maßnahmen auf das Landespolizeirevier 2 verbracht wurde.

