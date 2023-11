Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung in Endersbach; Zeugen gesucht

Endersbach (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 42-jährigen Mann ist es am gestrigen Montagabend (20.11.2023) am Bahnhof Endersbach gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der Tatverdächtige gegen 19:00 Uhr mehrfach in die Gleise des Bahnhofs Endersbach begeben haben. Anschließend schlug er laut Zeugenaussagen eine bisher unbekannte weibliche Geschädigte auf den Hinterkopf und stieg dann in die S-Bahnlinie S2 in Richtung Filderstadt. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den deutschen Staatsangehörigen am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen. Der Grund für diesen Angriff auf die weibliche Person ist bisher unklar. Zeugen und besonders die weibliche Geschädigte, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

