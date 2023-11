Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiter bedroht

Crailsheim (ots)

Zu einer Beleidigung und Bedrohung durch einen 55-Jährigen ist es am Samstagmittag (18.11.2023) am Crailsheimer Bahnhof gekommen. Gegen 13:50 Uhr konnte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den 55 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen dabei beobachten, wie er offenbar gegen das Bahnhofsgebäude urinierte. Nachdem der 29-jährige Mitarbeiter den Mann wohl auf sein Verhalten ansprach, soll dieser umgehend aggressiv reagiert und den jungen Mann verbal bedroht und beleidigt haben. Nachdem der aggressive 55-Jährige den Bahnhof zudem offenbar nicht verlassen wollte, informierte der Mitarbeiter die Polizei über den Vorfall. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann noch am Bahnhof antreffen und eine Kontrolle unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und der Verunreinigung von Bahnanlagen rechnen.

