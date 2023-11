Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jähriger geht im Gleisbereich spazieren

Stuttgart (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann ging am vergangenen Freitagmorgen (17.11.2023) im Gleisbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes spazieren, weshalb die Gleise zeitweise gesperrt werden mussten. Ein Mitarbeitender der Deutschen Bahn konnte den deutschen Staatsangehörigen am Freitag gegen 11:20 Uhr im Gleisbereich der Gleise 1 und 2 des Hauptbahnhofes wahrnehmen und verständigte umgehend die Bundespolizei über den Vorfall. Eine alarmierte Streife traf den 32-Jährigen daraufhin kurze Zeit später am Bahnsteig an und unterzog ihn einer Kontrolle. Auf die Nachfrage warum er den Gleisbereich betreten haben, äußerte der Mann, dass er die Bahnsteige wechseln und etwas spazieren gehen wollte. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt, die Gleise 1 und 2 mussten jedoch kurzzeitig gesperrt werden. Der 32-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis.

