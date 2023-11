Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jährige sexuell belästigt

Lauda-Königshofen (ots)

In einem Regionalzug auf Höhe Gerlachsheim wurde am gestrigen Donnerstagabend (16.11.2023) eine 19-Jährige durch einen 16 Jahre alten Jugendlichen sexuell belästigt. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die 19 Jahre alte Reisende am gestrigen Tag gegen 20:10 Uhr zunächst mit einem Regionalzug vom Bahnhof Lauda in Richtung Würzburg. Kurz nach der Abfahrt soll der 16-jährige tunesische Staatsangehörige dann auf sie zugekommen sein und sie mehrfach gegen ihren Willen im Intimbereich berührt haben. Zudem versuchte der bereits polizeibekannte Jugendliche offenbar auch die Geschädigte zu küssen. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den Beschuldigten beim Halt der Regionalbahn am Bahnhof Grünsfeld noch im Zug feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Gegen den 16-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

