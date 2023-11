Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen am Stuttgarter Hauptbahnhof - Geschädigte gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 58-Jährigen ist es am heutigen Morgen (17.11.2023) im Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Gegen 07:20 Uhr am heutigen Freitag soll der kasachische Staatsangehörige zunächst in den am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes befindlichen Warteraum uriniert und den Wartenden anschließend sein entblößtes Glied gezeigt haben. Mitarbeitende der Deutschen Bahn informierten daraufhin eine Streife der Bundespolizei über den Vorfall, welche den Mann noch im Warteraum antreffen konnte. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 58-Jährige verhielt sich unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften und wurde für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Da gegen den Beschuldigten zudem ein Hausverbot für den Stuttgarter Hauptbahnhof besteht, wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung, der Verunreinigung von Bahnanlagen und des Hausfriedensbruchs gegen ihn ermittelt. Zeugen und Geschädigte, unter welchen sich auch Kinder befunden haben sollen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell