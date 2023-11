Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung am Bahnhof

Bad Rappenau (ots)

Am vergangenen Sonntag (12.11.2023) wurden am Bad Rappenauer Bahnhof mehrere Fahrräder durch drei bislang unbekannte Täter beschädigt. Bisherigen Informationen zufolge sollen die Täter, bei welchen es sich wohl um drei junge Männer im Alter von circa 18 Jahren handelt, am Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr insgesamt vier Fahrräder aus den jeweiligen Stellplätzen genommen und dabei auch die zur Sicherung angebrachten Fahrradschlösser zerstört haben. Anschließend beschädigten die Unbekannten die Fahrräder offenbar massiv und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die zerstörten Zweiräder kurze Zeit später vor Ort auffinden und in der Nähe drei weitere beschädigte Fahrräder feststellen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell