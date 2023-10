Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti gesprüht

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 0 Uhr, wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass sich eine größere Gruppe Jugendlicher in der Straße am Heiligenberg aufhält und hier auch einen Container mit Farbe besprüht. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt um den Sachverhalt zu prüfen. Am Tatort wurde festgestellt, dass ein Baustellencontainer, ein Kleidercontainer, ein Stromkasten und ein Streukasten mit unleserlichen Schriftzügen in weißer und grüner Farbe besprüht wurden. Unweit des Tatortes konnten mehrere Personen festgestellt werden, wobei die Tatbeteiligung jedoch noch unklar ist. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell