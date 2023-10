Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 15.10.2023

Wildunfall

Am Samstag, 14.10.2023, 21:35 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Straße zwischen Schmiedehausen und Münchengosserstädt. Der Fahrer eines Pkw Nissan befuhr die Ortsverbindungsstraße aus Schmiedehausen kommend in Richtung Abzweig Camburg. In der Folge überquerte ein Waschbär die Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw Nissan entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Der Waschbär lief nach dem Unfall in den angrenzenden Wald.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 14.10.2023, 13:10 Uhr, kam es zum Unfall auf der Landstraße zwischen Apolda und Flurstedt. Die Fahrerin eines Pkw VW Passat befuhr die Landstraße in Richtung Flurstedt. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die 60 Jahre alte Fahrerin verletzt. Dieser erlitt Prellungen im Brustbereich und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ärztlich behandelt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro. Der Pkw VW Passat musste durch einen örtlichen Abschleppdienst geborgen werden.

Aufsteller entwendet

In der Nacht vom 13.10.2023 zum 14:10.2023 entwendeten unbekannte Täter einen Aufsteller für Backwaren. Der Aufsteller stand vor einem Geschäft in Bad Sulza, Naumburger Straße. Der Eigentümer ließ diesen über Nacht auf dem Gehweg stehen. Der Aufsteller hat einen Wert von 150,- Euro.

