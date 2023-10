Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrer gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023 kam es auf der B88 zwischen Großeutersdorf und Orlamünde zu einer gefährlichen Situation. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen PKW Volvo überholte trotz des Gegenverkehrs, so dass ein entgegenkommender Mopedfahrer bis zum äußerem Fahrbahnrand abgedrängt wurde. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Mopedfahrer und weitere Zeugen des Sachverhaltes werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0262757/2023, entgegen.

