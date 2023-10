Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Gießerei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in einer Gießerei in Silbitz zu einem Großbrand, bei welchem vier Personen verletzt wurden. Diese wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandbekämpfung kamen Feuerwehren aus verschiedenen Orten zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro eingeschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

