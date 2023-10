LPI-J: Berauscht gestürzt

Weimar (ots) - In der Zeit vom 11.10.2023, 16:30 Uhr bis zum 12.10.2023, 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in der Moskauer Straße geparkten Roller der Marke "Simson Explorer Spin GE 50". Bei der Absuche des Bereiches konnte der Roller nicht festgestellt werden. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 1.500 Euro. Ein weiterer Roller wurde zwischen 22:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Schopenhauerstraße entwendet. Diesen stellten der oder die Täter aber dann in der ...

mehr