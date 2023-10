Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr, fiel den Beamten der Polizei Jena ein Fahrradfahrer im Leutragraben auf, welcher in Schlangenlinien unterwegs war. Der 36-jährige Mann konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Aufgrund der unsicheren Fahrweise in Verbindung mit der Alkoholisierung ergab sich ein Straftatsverdacht der Trunkenheitsfahrt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

