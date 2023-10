Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen in Keller gefunden

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag staunte der 38-jährige Eigentümer einer Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Schneller-Straße nicht schlecht, als er einen ihm unbekannten Rucksack in seinem Keller vorfand. Jemand musste ihn unter der Zugangstür zur Kellerbox durchgeschoben haben. Als er den Rucksack öffnete schlug ihm starker Cannabisgeruch entgegen, da eine Plastiktüte mit einer erheblichen Menge Cannabisblüten im Rucksack war. Er konnte sich nicht erklären, wer dem Rucksack hier hinterlassen hat und informierte umgehend die Polizei. Es wurden Ermittlungen zur Herkunft des Fundes eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell