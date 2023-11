Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung in der S-Bahn

Stuttgart/Korntal-Münchingen (ots)

Zwei junge Männer haben am Samstag (18.11.2023) gegen 03:30 Uhr eine zehnköpfige Personengruppe in einer S-Bahn sowohl verbal als auch körperlich attackiert. Bisherigen Informationen zufolge fuhren die beiden 22 und 25 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen am Samstagmorgen zunächst mit einer S-Bahn der Linie S6 vom Stuttgarter-Hauptbahnhof in Richtung Weil der Stadt. Während der Fahrt sollen die beiden alkoholisierten Beschuldigten dann eine 10-köpfige Personengruppe ohne ersichtlichen Grund in mehrfach verbal beleidigt haben. Schließlich attackierten sie die Reisenden wohl auch körperlich, wobei eine 21-Jährige durch Schläge im Gesicht und dem Oberkörper augenscheinlich leicht verletzt wurde. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Korntal-Münchingen verließen die Täter offenbar die S-Bahn und bedrohten die Geschädigten nochmal verbal. Einsatzkräfte konnte sie kurze Zeit später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung feststellen und vorläufig festnehmen. Gegen den 22-Jährigen und seinen 25 Jahre alten Begleiter ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell