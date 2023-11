Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigter und Zeugen gesucht - Taschendiebstahl am Böblinger Bahnhof

Böblingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagmittag (23.11.2023) zwei Reisende am Böblinger Bahnhof bestohlen. Bisherigen Informationen zufolge soll der Täter gegen 11:45 Uhr zunächst den Geldbeutel eines unbekannten Reisenden entwendet haben, indem er diesen aus der hinteren rechten Hosentasche des Geschädigten zog. Da der Reisende den Vorgang offenbar nicht bemerkt hatte, stieg er kurze Zeit später in eine S-Bahn der Linie S1 und fuhr mit dieser in Richtung Stuttgart. Ein Zeuge des Vorfalls verfolgte den bislang unbekannten Täter, bei welchem es sich um einen circa 180 cm großen und 30-40 Jahre alten Mann handeln soll, verlor diesen jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen. Der unbekannte Täter soll dunkle, gekräuselte und circa 7 cm lange Haare haben und trug zur Tatzeit wohl einen dunkelblauen Daunenmantel, blaue Jeans und Turnschuhe. Der geschädigte Reisende wird von dem Zeugen als circa 60 Jahre alter Mann mit grauen Haaren und einer beigen Jacke beschrieben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung meldete sich eine 61-Jährige, welche gegenüber den Streifen der Landespolizei angab, dass ihr ebenfalls der Geldbeutel entwendet worden sei. Ob auch diese Tat von dem flüchtigen Täter begangen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der unbekannte Geschädigte, sowie weitere Zeugen der Tat, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang zudem daraufhin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Lassen Sie Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt und führen sie Bargeld, Smartphones, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich.

