Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger ins Gesicht geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am gestrigen Mittwochabend (22.11.2023) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 15-jähriger Jugendlicher am Bahnsteig 2, als er gegen 18:45 Uhr mit einer bislang unbekannten Gruppe von vier bis sechs Jugendlichen zunächst verbal aneinandergeraten war. Im weiteren Verlauf sollen ihn zwei Personen aus der Gruppe mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, bevor sie in Richtung Pflugfelder Straße unerkannt flüchteten. Alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei trafen lediglich den 15-Jährigen an, der durch den Vorfall offenbar leicht verletzt wurde, jedoch keine medizinische Versorgung benötigte.

Bei den beiden mutmaßlichen Tätern handelte es sich laut dem Geschädigten um 15 bis 16 Jahre alte und etwa 160cm große Jugendliche. Einer wird mit hellen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einem schwarzen Pullover der Marke "Kenzo" bekleidet gewesen sein. Der Zweite hatte offenbar dunkle kurze Haare und trug schwarze Kleidung.

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell