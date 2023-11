Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: Diebstahl im ICE

Augsburg (ots)

Augsburg: Am vergangenen Freitagabend (24.11.2023) entwendete ein 25-Jähriger das Mobiltelefon einer bislang unbekannten Reisende in einem aus München kommenden Fernzug. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 25 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 19:30 Uhr zunächst mit einem ICE von München in Richtung Ulm. Während der Fahrt soll der bereits polizeibekannte Mann dann auf Höhe der Stadt Augsburg das auf einer Tasche abgelegte Mobiltelefon einer bislang unbekannten Geschädigten entwendet haben. Dies bemerkte die Reisende jedoch offenbar und holte sich ihr Eigentum wieder zurück. Aufmerksame Zeugen konnten den Sachverhalt augenscheinlich beobachten und informierten die Bundespolizei über den Vorfall, welche den 25-Jährigen bei Ankunft des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof einer Kontrolle unterzog. Da er wohl zudem kein gültiges Ticket für die Fahrt besaß, muss er nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen rechnen. Die Bundespolizei bittet die Geschädigte und mögliche Zeuge sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden und weist zudem darauf hin, Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen und am Körper verteilt mit sich zu führen.

