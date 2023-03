Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtiger zu Diebstahl durch Hildesheimer gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Sonntag, den 19.03.2023, gegen 17:30 Uhr, beobachtete der Hildesheimer einen Mann, der sich E-Zigaretten in seine Tasche steckte und den Verkaufsbereich einer Tankstelle in der Marie-Wagenknecht-Straße in Hildesheim verlassen wollte und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der 43-jährige Tatverdächtige aus Hannover zusammen mit einem Unbekannten in der Tankstelle aufgehalten. Der 43-Jährige habe sich E-Zigaretten in seine Jackentasche gesteckt und der andere Mann habe sich währenddessen im Eingangsbereich aufgehalten. Anschließend sei der Tatverdächtige in Richtung des Ausganges gegangen, wo er dann von dem Hildesheimer festgehalten worden sei. Der andere Mann sei geflüchtet.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden in seiner Tasche mehrere E-Zigaretten und nahmen den Tatverdächtigen mit zur Dienststelle, wo er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell