Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter flüchtet bei Polizeikontrolle und beschädigt Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines Motorrollers ohne Kennzeichen sollte am Montag (29.01.2024), gegen 20.50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Guttenbrunnstraße in Sindelfingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem eine Polizistin und ein Polizist des Polizeireviers Sindelfingen ihren Streifenwagen vor dem Roller abgestellt hatten, beschleunigte der Unbekannte plötzlich. Hierbei streife er den Kotflügel des Streifenwagens und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend flüchtete der Roller-Lenker in Richtung Tunnel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell