Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Zeugen nach Falschfahrerin auf der A 81 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa zehn Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber waren am frühen Dienstagmorgen, 30.01.2024, kurz vor 02.00 Uhr im Bereich der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Hildrizhausen und dem Autobahnkreuz Stuttgart im Einsatz. Mehrere Verkehrsteilnehmende hatten gemeldet, dass ein PKW auf der Richtungsfahrbahn von Singen in Richtung Stuttgart in die falsche Richtung unterwegs sei. Beide Richtungsfahrbahnen wurden im weiteren Verlauf gesperrt. Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte einen Peugeot auf der BAB 81 im Bereich der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen feststellen, der in Richtung Singen fuhr, hierzu jedoch die Richtungsfahrbahn Stuttgart nutzte. Die 78-jährige Fahrerin des Peugeot konnte letztlich durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Hildrizhausen dazu gebracht werden, anzuhalten. Die Frau, die vermutlich aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht in der Lage war, ihren PKW sicher zu führen, wurde aus dem PKW geholt und anschließend zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Dort wurde sie einem Verwandten übergeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Mindestens ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde durch die Falschfahrerin gefährdet. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht weitere Personen, die durch die Frau gefährdet wurden, sowie Zeugen, die die Falschfahrerin beobachtet haben.

