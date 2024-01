Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (29.01.2024), gegen 12:35 Uhr in der Renninger Straße in Malmsheim ereignete. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr ortsauswärts, als kurz nach der Einmündung zu Jägerstraße ein acht Jahre altes Mädchen unvermittelt von links auf die Fahrbahn trat. Mutmaßlich, da das Mädchen stolperte, kollidierte es mit dem Pkw und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 65 Jahre alten Mann mit kurzen, hellen und gelockten Haaren gehandelt haben. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

