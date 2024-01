Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: Drei Tote nach Wohnhausbrand - dritte Ergänzungsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, den 24. Januar 2024 kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Markgröningen, bei dem zunächst drei Menschen ums Leben kamen (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5698294, erste Ergänzung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5698881, zweite Ergänzung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5700884).

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024 erlag eine 33 Jahre alte Frau in einem Krankenhaus in Ulm ihren schweren Verletzungen. Die Anzahl der Todesopfer nach dem verheerenden Brand stieg damit auf vier Personen an. Eine weitere Person befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung.

