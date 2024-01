Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagabend (26.01.2024) und Montagmorgen (29.01.2024) suchten noch unbekannte Täter eine Schule in der Triberger Straße in Böblingen heim. Im Innern gelangten sie in das Lehrerzimmer sowie das Sekretariat und brachen eine Vielzahl von Schränken und Rollcontainern auf. Aus mindestens zwei Geldkassetten stahlen sie anschließend Bargeldbeträge in noch unbekannter Höhe. Um in die Küche der Schule zu gelangen, schnitten sie Rollvorhänge im Bereich der Essensausgabe auf. Nachdem dort vermutlich jedoch nichts Stehlenswertes zu finden war, versuchten sie eine weitere Tür aufzubrechen, woran sie jedoch scheiterten. Es konnte abschließend noch nicht geklärt werden, wie die Unbekannten sich Zugang in das Schulgebäude verschafften. Auch der entstandene Sachschaden sowie Art und Wert des Diebesguts stehen noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell