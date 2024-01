POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Bauernproteste am 30. Januar erwartet

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Sonntag (28.01.2024) gegen 15:40 Uhr in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen. Ein 76-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Arthur-Gruber-Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Vaihinger Straße kreuzte auf dem Radweg, entgegen der vorgeschriebenen ...

mehr