Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Am Steuer eingeschlafen - Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 10

Illingen/Enzkreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignete sich am Abend, kurz nach 18.00 Uhr, auf der B10. Der 68jährige Fahrer eines Mercedes-Vito fuhr von Vaihingen/Enz kommend, in Richtung "Illinger Eck". Vermutlich aufgrund eines "Sekundenschlafes" geriet er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zunächst den entgegenkommenden VW eines 64jährigen Mannes. In der Folge kam es noch zu einem Frontalzusammenstoß mit einem dem VW nachfolgenden Mercedes eines 26jährigen. Der Pkw des 26jährigen wurde nach rechts in ein Feld abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die 68jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 26jährige Mercedes-Lenker, der sich mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte, erlitt schwerere Verletzungen. Er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Der 68jährige Unfallverursacher blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 70 000 Euro. Die B10 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten bis gegen 20.45 Uhr voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell