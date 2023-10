Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und in Schutzplanke geprallt (10.10.2023)

Hilzingen, A81 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Hilzingen und Singen von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Gegen 22.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit einem Volvo auf der A81 von Gottmadingen in Richtung Singen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Hilzingen kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Einfädelungsstreifen, den Grünstreifen und prallte dort in die Leitplanke. Dabei verkeilte sich der Volvo derart, dass die Feuerwehr das Auto mit schwerem Gerät aus der Schutzplanke herausschneiden musste. Der 34-Jährige konnte sich nach der Kollision selbst aus dem demolierten Auto befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem glücklicherweise nur leicht verletzten Mann starken Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp drei Promille bestätigte den Verdacht. Der 34-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. An den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro, die Höhe des Schadens an dem Volvo ist noch nicht bekannt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

