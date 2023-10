Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf A81/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 10.000 Euro Schaden (10.10.2023)

Villingendorf A81 (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf, ereignet hat. Gegen 21 Uhr fuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte einen vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Aufgrund dessen wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den bereits auf dieser Fahrspur befindlichen Mercedes eines 40-jährigen Mannes. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Wagen. Verletzt wurde zum Glück bei dem Unfall niemand. Um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschlepper. Der Blechschaden am Fiat beläuft sich auf geschätzt 2.000 Euro.

