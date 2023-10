Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autobrand gefährdet angrenzendes Gebäude (10.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein brennendes Auto hat am Dienstag gegen 22 Uhr Polizei und Feuerwehr in der Klippeneckstraße auf den Plan gerufen. Der Besitzer eines knapp 10-Jahre alten Mercedes C 220 stellte sein Auto vor einem Fitnessstudio ab. Dabei bemerkte er Brandgeruch und sah, dass aus dem Wagen Flammen schlugen. Obwohl er sich sofort um einen Feuerlöscher kümmerte konnte er nicht verhindern, dass sein Auto in Vollbrand geriet und das Feuer auch einen daneben geparkten VW Golf beschädigte. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf das Fitnessstudio zwar verhindern, dennoch zog der Brand dessen Fassade in Mitleidenschaft. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

