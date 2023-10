Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Herzogenweiler) Hund rennt in Motorrad

Fahrer verletzt (10.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall hat ein über die Straße rennender Hund am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Spitalhofstraße zwischen Herzogenweiler und Tannheim verursacht. Das Tier rannte von einem Privatanwesen auf die Straße, wo es ein in diesem Moment vorbeifahrender 63-jähriger Motorradfahrer auf einer BMW R 1250 erfasste. Beim Ausweichversuch kam der Motorradfahrer von der Straße ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die er in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Den angefahrenen und dabei ebenfalls verletzten Hund brachte dessen Besitzerin zu einem Tierarzt. An der BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell